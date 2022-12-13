數位部部長唐鳳日前訪油庫口蚵仔麵線推廣「臺灣雲市集服務」引發輿論批評，被網友認為亂花幾百億的稅金；另立委高嘉瑜也表示「10月份收到民眾陸續收到iMessage詐騙訊息，是不是表示死灰復燃」。數位部晚間發聲明表示，未來更將持續深化不同產業別的轉型需求，也與蘋果公司建立暢通聯繫管道。

數位部表示，唐鳳11日參訪行程目的是推廣數位部「臺灣雲市集服務」，協助中小微企業數位轉型，同時促進資訊軟體業者拓展市場。

數位部說明，臺灣雲市集包含超過300家資服業者所開發，並經相關機制篩選通過能協助數位轉型的雲端軟體，除線上點餐外，另包含人資管理、遠距辦公協作、進銷存、客戶關係管理、能源管理系統等共15類型的軟體，同時提供專家線上諮詢，並透過每家補助3萬元的方式協助中小企業快速導入以租代買(訂閱制)、行動化等特性的方案，降低中小企業數位轉型門檻、輕鬆踏出轉型第一步；自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲。

數位部及產業署未來將持續深化不同產業別的轉型需求，建立包含製造業、商業暨服務業、農漁業等各行業更適用的方案專區，讓不同行業別的都能更快速、更進一步的依轉型需求，導入更完整且多元的雲端整合服務。

數位部另外說明，另有關立委就「10月份收到民眾陸續收到iMessage詐騙訊息，是不是表示死灰復燃」一案，經查蘋果公司已經有採取防詐騙措施，而刑事警察局彙整165防詐騙專線之民眾檢舉iMessage詐騙案件，111年8月份為1352件，至11月份已大幅下降至181件。

數位部已與蘋果公司建立暢通之連繫管道，並將持續關切此議題，與刑事警察局加強聯繫，持續掌握後續進展，確保民眾個資及資訊使用之安全維護。