陸方日前宣布禁止多項台灣食品、飲品輸入，引發國內產業衝擊及憂慮，總統蔡英文近日在臉書提到，陸方再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到大陸受到阻礙，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。但臉書粉專「漂亮諧音」則酸，蔡政府說中國要求補件是突襲及刁難台灣，可是義美公司說他們2年前就放棄補件了，2年前要你配合做的事你沒做，現在決定不跟你合作了叫突襲和刁難？

對陸方再次祭出對我產品禁令，蔡英文在臉書發文表示：中國再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙。這樣的做法，對兩岸貿易的正常往來是沒有幫助的。政府除了嚴正關切，也在第一時間立即啟動因應措施，並請相關單位持續溝通、了解原因。政府也會全力協助漁民，確保漁民朋友生計、收入及權益受到保障。

根據《自由時報》報導，中國海關總署以註冊資訊不完整為由，9日突然宣布暫停輸入台灣飲料、水產品、糕餅等，業者有效註冊件數降至792件，暫停進口2409件，其中1800餘件廠商無意願補件。對此，義美總經理高志明表示，中國要求的補件內容部分涉及工廠機密，2年前就放棄補件了，他提到，因為標示的困擾，義美已經有幾年時間，沒有外銷產品到中國去了。

「漂亮諧音」今(13日)在臉書引用蔡英文的發文及義美的回應表示：蔡政府說中國要求補件是突襲及刁難台灣，可是義美公司說他們2年前就放棄補件了，2年前要你配合做的事你沒做，現在決定不跟你合作了叫突襲和刁難？

網友留言表示：「就是政府不認真做事輔導企業，出了事現在才來找理由藉口，反正問題都推給對岸就好，再加上網軍推波助瀾，很容易就過了啦」；但也有網友質疑，「兩年前根本沒有要求重新註冊，義美跨時空穿越？」、「111年1月1日起，『2年前』跟人家蹭什麼熱度？」

據大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13日）表示，2021年4月，大陸發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》(海關總署第248號令)，自2022年1月1日起實施。該規定適用於所有國家和地區向大陸境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理，並於2021年10月向台方通報了有關事項和要求。