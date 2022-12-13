迎接即將到來的聖誕節與元旦佳節，愛河灣將化身全台最大聖誕光影展演舞台，即日起至112年1月2日每晚6點半至10點展演聖誕光影秀，每半點和整點都可以欣賞到絢麗光雕搭配浪漫樂曲。高雄漢來大飯店位於港景第一排面對愛河灣，即日起至12/30推出FUN閃聖誕住房專案6,600元起，入住者升等港景房，在房內即可直接欣賞聖誕光影秀，專案提供雙人自助式早餐，精選紅酒與美果，並享有三溫暖、健身房等禮遇。同時因應聖誕送禮的節日，即日起至12/25日在大廳商品舖也推出聖誕福袋6折起，每袋裝滿三麗鷗聯名的精選商品，售價分別為3,000元和1,600元。

2022年底來到後疫情時代，久違的聖誕節與新年活動紛紛在各地盛大舉辦，即日起至2023年1月2日愛河灣聖誕燈光展演從6點半到10點每半點和整點時段都會演出一場，再加上高雄天氣風和日麗，來自各地造訪的民眾絡繹不絕，一場場光影秀令人流連忘返。居高臨下的漢來飯店正好位居港景第一排，緊鄰愛河灣，遠眺壽山，山河海港美景一覽無遺，美侖美奐的水岸光影盛會也直接挹注住房的營收。

歷經疫情陰霾籠罩的觀光旅遊市場，高雄旅遊飯店業近來成為備受矚目的話題。從去年10月國慶煙火、到五月天.伍佰跨年演唱、接下來台灣燈會2/1即將展開，場場重量級展演活動落腳高雄愛河灣，視覺效果十足的絢麗水岸光影盛會讓海洋首都成為最閃亮的焦點。

漢來大飯店45樓層高，居高臨下直接俯瞰大高雄全景，高雄港、旗津、駁二特區、西子灣、壽山自然公園等景觀。值得一提的是，近來高雄大力在愛河灣區的高雄流行音樂中心推展光影美學活動，此區正好與飯店串連相望，從飯店步行燈會現場也只要10分鐘，漫步港灣、搭乘遊艇環港近來成為高雄旅遊渡假最引人入勝的玩法，入住漢來絕美港景垂手可得。