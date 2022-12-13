隨太陽光電裝置容量不斷增加，供電也出現不穩定風險，台電在通宵電廠利用廠內剩餘空間，設置18萬瓩的快速起停燃氣小機組，將用在補足光電不穩的狀況，目前機組裝設中，最快2023年1月初就會進行試運轉，增加電網穩定度。

台電發言人吳進忠說，小機組是由6部燃氣機組組成，具有快速啟動特性，從中央調度室下指令到啟動，目標期望5分鐘就可以啟動，可用在傍晚太陽光電隨太陽下山、大型機組啟動不及時，即時調配電網穩定，後續還會經過多方測試，找出與電網配合的最佳調度方法。