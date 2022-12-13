每年耶誕節傳統上會穿上醜毛衣，但是若有時尚又具節慶感的毛衣，誰還需要醜毛衣呢！選品品牌ARTIFACTS本季獨家選入Drôle de Monsieur節日限定膠囊系列，以 Drôle de Monsieur 獨有的復古運動風格重新詮釋冬季必備的節日服裝。將標誌性的紅、綠配色巧妙的融合在品牌經典單品。

ARTIFACTS Drôle de Monsieur節日限定膠囊系列，拼接開襟衫 ，1萬6980元。（ARTIFACTS提供 ）

ARTIFACTS Drôle de Monsieur節日限定膠囊系列，印花長袖大學衫5980 元（白）。（ARTIFACTS提供 ）

除風格之外，舒適度更是的Drôle de Monsieur 的品質保證，本次膠囊系列包含拼接開襟衫、燈芯絨長袖襯衫、印花長袖大學衫、印花短袖上衣、打褶長褲；配件部分則有初剪羊毛毛帽與經典棒球帽等單品，其中混紡開襟衫中有羊毛、羊絨、人造絲、再生尼龍材質，以紅、綠兩色為主色調拼接出各種節日限定織紋，頗有 90 年代的復古風格，且在袖口與下擺處做出羅紋收口保暖又好看。