曹雅雯將推出新專輯，17日受邀在新竹開唱。（新竹市政府提供）

萬芳、許富凱、曹雅雯、八三夭、選秀原子少年夯團「Ozone」等人，將於17日在新竹市府前廣場舉辦新竹市感恩季「感恩晚會」開唱，萬芳期待說：「經過之前疫情的緊張，2022年即將結束之前， 可以一起相聚聽歌唱歌，我覺得是很幸福的。」更搶先透露歌單以經典作品為主，「那天許富凱也在，我們特別安排了合唱。」

許富凱也開心表示，「這次會跟萬芳姊一起合作，很榮幸也很開心」。耶誕節將至，他分享每年與好友玩交換耶誕禮物的趣事，苦笑：「交換禮物每次都會拿到保溫瓶，貼心的希望我保護好喉嚨，家裡保溫瓶有30個。」

曹雅雯先前被爆秘婚，近期工作一切照常，更預告當天都是唱她的創作歌曲，「現在漸漸解封，活動也開始復甦，可以常跟大家見面表演，很開心」，談到新專輯進度、新年新願望，她鬆口說，將在年底前推出新作，「跟上一張專輯大不相同的風格，反正就是用力玩音樂就對了。可能年紀漸長，現在的願望都是走佛系路線，人平安健康比什麼都重要」。