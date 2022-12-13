受惠疫情封控措施放寬、外資看多後市，陸港股多頭再起，大陸A股及大中華基金近期績效皆有明顯反彈。投信法人表示，隨製造業、實體經濟活動陸續恢復，進一步提振內需表現，目前基期相對較低的陸港股浮現布局契機，建議可透過定時定額方式布局。

儘管陸港股先前因封控因素表現相對疲弱，不過，大陸A股及大中華基金仍是國內投資人布局海外股票型基金較受青睞的投資標的。根據投信投顧公會統計，下半年以來大陸A股及大中華基金今年來雖然規模因行情回檔多下滑，惟受益人數多有成長，且呈現淨申購。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，疫情防控及地產行業政策放鬆，預期接下來的中央經濟工作會議有望將再釋出政策指引，伴隨明年3月人大與政協兩會後將有更多利好消息的期待，有助股市進一步脫離底部，港股亦將雨露均霑。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱指出，預期未來半年將逐漸放開，對股市將帶來長線利多，相對看好國策支持的新能源車、太陽能、風電行業，以及受惠大陸穩增長加大財政支出、疫情解封的消費類股。