12月中旬聯準會、台灣央行將相繼舉行利率決策會議，今年以來聯準會升息幅度已達15碼，央行則為2碼，目前市場預期聯準會後續將採行放緩的升息步調。第一金投信指出，聯準會終端利率高點可能落在明年第一季，美、台利差與通膨水準看來，台灣央行是否升息決策考量的面向更廣泛且謹慎。

整體來看，第一金投信樂觀認為，明年全球經濟可望由放緩、衰退，再回到復甦循環。其中，2023年兔年台灣經濟景氣可望呈現步步跳升，預料第一季至第二季為景氣相對低檔，第二季以後則可望逐季恢復成長，帶動台股與金融資產恢復成長循環。

第一金投信分析，近期無論海外或台灣本地的景氣，都有出現轉緩的跡象，隨著全球消費需求減弱，也影響台灣出口數字，其中，需留科技產業庫存調整情形、企業無薪假、消費意願等影響程度。

第一金投信表示，半導體產業庫存數據上，目前市場推估上半年可望調整完畢，而整體企業財報仍偏正向，主要受惠弱勢美元，後續仍觀察美元走勢影響性。

第一金投信分析，美元走勢牽涉到聯準會是否再度出現預料以外的升息幅度，及經濟再現大幅衰退的力道等，目前市場觀點看來，美國升息維持放緩步伐，而經濟雖受到升息干擾，但就業與薪資成長的數據觀察，經濟的調整呈現溫和適中力道。

而台灣通膨相較海外市場仍稍見溫和，這也有利央行保持更見溫和的貨幣政策，隨升息發揮通膨與經濟影響的滯後效應。

第一金投信指出，明年台灣的物價指數年增率可望放緩回落至2％以下，但同時需觀察薪資成長是否因經濟放緩而受壓抑。