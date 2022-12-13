針對香港接連在國際賽事中出現播錯國歌，港府向谷歌公司要求將中國國歌置頂遭到拒絕，香港特首李家超13日表示，國歌代表國家的民族尊嚴和感情，形容播放國歌是大是大非與道德問題，港府將繼續與谷歌交涉。

最近南韓舉行的橄欖球錦標賽以及沙烏地阿拉伯聯合大公國首府杜拜舉行的舉重比賽中，連續發生播錯香港隊伍國歌事件，港府經過調查後發現，在網路搜尋中，支持反送中的抗議歌曲《願榮光歸香港》顯示為香港「國歌」，而非中國現行國歌《義勇軍進行曲》。香港政府就搜索「香港」及「國歌」關鍵詞時所彈出錯誤結果，向谷歌搜索提出更正要求遭到拒絕。

《東網》報導說，歐盟法院曾裁定要求谷歌刪除錯誤的搜尋結果時，谷歌卻願意配合。對於這種兩面做法，香港保安局局長鄧炳強表示無法理解，他強調，香港政府「會用一切方法更正」。

香港特首李家超表示，這是谷歌公司是否負責任行事，並尊重全球國歌的重要問題，未來將繼續敦促谷歌做出改變。

谷歌公司稍早之前表示，網路搜尋的排序是照搜尋量多寡決定，並非由人工掌控。

李家超認為，谷歌應當尊重國歌的重要性，政府有要求該公司將中國國歌置頂，移除不正確的資料技術上是可以做到，因為「賣廣告都可以置頂」，兒童色情刊物都可以移除，並認為任何負責任的機構都必須認真處理。