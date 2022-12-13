據北京市文旅局13日發佈通知稱，從即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

根據中新網引述該《通知》指出，為貫徹落實北京市進一步優化疫情防控工作十條措施（京10條）和文旅部發佈的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》，要積極推動全市文旅行業復工復產，因此恢復旅行社及線上旅遊企業經營進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」等業務相關工作。

除從即日恢復業務外，也仍提出多項要求與規範，包含旅行社在旅遊團隊行程開始前需對遊客、導遊、司機等參團人員進行體溫檢測，體溫異常的人員不允許參加行程；遊客乘坐汽車等交通工具應全程佩戴口罩。

此外，針對旅行社經營出京遊、在京遊（含在京地接和組團遊）需備案旅遊團隊電子行程單情況的線上、線下檢查，督促旅行社嚴格落實「一團一報」制度，查處違法違規經營活動，維護好首都旅遊行業市場秩序，促進恢復經營工作安全平穩有序展開。