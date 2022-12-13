這款公公真詭異！有人妻在網上抱怨公公的怪異行徑，她先表示老公是單親家庭，自小就由公公帶大，她和老公婚後與公公生活在一起，沒想到，公公時常間接誇她「很漂亮、身材很好、穿衣服很好看」就算了，竟然講話時還會毛手毛腳，甚至有一次趁她在換衣服時，竟然默默無聲走進房間，她整個被看光超崩潰，向老公哭訴僅得到對方維護自己爸爸的辯解。

一名人妻在「Dcard」發文，她抱怨有個行徑詭異的公公，她表示由於老公自小就是單親家庭，由爸爸帶大，她指出在和老公交往時，那時候看公公是忠厚老實的人，並不覺得哪裡怪怪的，她與老公結婚後，老公希望能繼續照顧公公，加上2人還在存錢階段，於事先決定和公公一起生活。

豈料，她和公公一起生活時，公公呈現出「過分喜歡她」的樣子，像是時常聽到公公對她老公說「她很乖、很漂亮、身材很好、穿衣服很好看」，而且幾乎每天都說一堆好話，甚至，她在場時還說得更起勁，並邊說邊盯著她看，讓她有些毛骨悚然。

人妻還提到公公很喜歡在跟她講話的時候，會用手碰她的肩膀，或是交代一些事情後，也會抓一下或拍拍她的肩膀說「辛苦了、她很乖、真的很喜歡她」這些話；她也曾和老公反應這些現象，但都得到的回覆是「公公對喜歡的晚輩都是這樣」，要她不要多想。

直到某一天，她吃完午餐後，公公回自己的房間休息，老公在廚房洗碗、整理，而她因為早上有出門，於是打算到回房間換睡衣，由於老公家的門是不上鎖的，因此，她只有把房門關上，沒想到，她換到一半時，卻聽到開門聲，她一開始以為是老公，沒想到一抬頭，竟然發現公公站在衣櫃旁，這時，公公才趕緊道歉並表示是要找他兒子後，便匆匆離開。

她表示當下正在穿褲子，而上半身只穿內衣，整個人大崩潰，事後找老公哭訴，依舊得到老公為公公辯解，認為只是不小心，而且也馬上離開了，但是她始終懷疑公公是故意的，甚至可能已經站在旁邊盯著她看很久，只是她也沒有證據證明，只能自己生悶氣。

文章一出，網友紛紛留言表示「進人家房間前不敲門真的很沒禮貌」、「不能馬上搬走就快點回娘家，講話就講話不需要多餘的肢體接觸」、「誇媳婦身材很好，太詭異了吧」、「若真是不小心的早就自己默默出去了」、「說實在妳老公處理反應也很糟糕」、「妳老公更噁，還掩護他」。