九合一選舉落幕，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。《TVBS民調中心》12日就公布了一份最新的民調指出，王鴻薇以46％的高支持度領先吳怡農的38％，兩人差距8個百分點。媒體人黃揚明今（13）日表示，「勝選的關鍵就在投票動能，喜好度就成為關鍵因素」，引發討論。

黃揚明今日在網路節目《批踢踢開講》中表示，「從這整個民調的結果，這次的選戰變成一個世代對立了」，黃揚明指出，「可以很明顯看到，吳怡農的支持群眾，在40歲以下都過半，50歲以上王鴻薇都過50％，那就變成老少世代的對立，但在補選裡面，如果今天是拿到大量年輕人支持的時候，其實是不保險的，因為年輕人投票動力相對比較弱，這是一個隱憂」。

黃揚明更認為，吳怡農現在是綠營的金孫、救世主，而王鴻薇是這次選戰藍營最大功臣之一，他們兩個是在各自黨內支持度都非常高的人，因此王鴻薇領先的8個百分點不安全。因為這份民調中表態在市長選戰中投給蔣萬安的有42%、投給陳時中的是22%，投給黃珊珊的有17%，蔣萬安的樣本比例與實際得票率差不多，陳時中少了近10%，黃珊珊的少了約8%。

最後黃揚明更分析，因此如果王鴻薇今天只領先8個百分點，「萬一躲起來那10％的陳時中支持者往吳怡農那邊走，或黃珊珊之中有一部分往吳怡農那邊走，這樣就變成平手」，因此「關鍵就是在投票動能，喜好度就成為關鍵因素，而吳怡農在整個盤勢是蠻傷的」。