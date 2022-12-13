張善政回母系和李鴻源商討公共工程總體檢，宣示要像照MRI一樣一絲不苟。（張善政團隊提供／蔡依珍桃園傳真）

要為桃園燃燒工程師魂的準桃園市長張善政，多次宣示上任後會將重點放在公共工程「安全總體檢」，13日和前內政部長李鴻源等專家學者，齊聚台大土木系商討公共工程總體檢運作方式，宣示要像醫學上核磁共振（MRI）一樣，把桃園所有的重要工程一絲不苟照一遍，找出問題，讓台灣的公共工程回歸正軌、讓人民願意信任政府的建設、讓好的廠商願意出來服務社會。

張善政今一早在立委萬美玲等人陪同下，先到桃園大廟景福宮參拜還願。（廟方提供／蔡依珍桃園傳真）

張善政今一早在立委萬美玲等人陪同下，先到桃園大廟景福宮參拜還願，主任委員簡征潭率團隊熱情接待，並當場發邀請函，請張善政明年1月21日除夕夜晚間11點，到大廟擔任集體拜頭香主祭官，帶領市民參香祈福，獲得張應允。

張善政今一早在立委萬美玲等人陪同下，先到桃園大廟景福宮參拜還願。（廟方提供／蔡依珍桃園傳真）

張善政回母系和李鴻源商討公共工程總體檢，宣示要像照MRI一樣一絲不苟。（張善政團隊提供／蔡依珍桃園傳真）

「桃園市民的公共安全，我們努力實現！」張善政隨即趕往母校台大和李鴻源開會，張善政晚間在臉書分享，對桃園的重要公共工程進行總體檢，是他主要的競選政見之一，這個承諾，他加緊腳步，努力實現，今天特別邀請李鴻源以及十多位相關領域的專家、學者，齊聚母系、台大土木系，一起討論公共工程總體檢的運作方式，一起商量怎麼讓桃園的建設變得更好。

張善政說，今天會議上，李鴻源的譬喻讓他印象深刻，李說：「把桃園所有的重要工程，用MRI照一遍，找出問題，並且知道將來如何改進」。張善政說，公共工程總體檢的目的，就是要防患於未然，未來新市府的檢驗，絕對會像大家去醫院照MRI一樣，一絲不苟，務求精細。

張善政也提到，未來除了今天與會的先進外，還會召集業界工程專家、結構專家，組成市府外的專家顧問團隊，持續關注桃園的公共工程安全，讓市民可以放心，一定要讓台灣的公共工程回歸正軌，讓人民願意信任政府的建設，讓好的廠商願意出來服務社會，「這一切，從桃園開始！」