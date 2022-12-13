施羅德投資全球股票投資長Alex Tedder指出，今年從爆發俄烏戰爭做為開端，2022年是大多數投資人寧可忘記的一年。其中，俄羅斯對烏克蘭的入侵導致能源和食物成本大幅飆升，而後疫情時代的供應鏈瓶頸已經給全球價格帶來巨大壓力，央行的任務主要是控制通膨，他們正面臨著成本-價格持續上升的挑戰。與過往不同的是，在大多數主要經濟體的失業率仍處於極低水準之時，全球央行還面臨控制薪資成長的艱鉅任務。

Alex Tedder指出，目前的熊市幾乎已經走到了盡頭。需要注意的是，在未來的一段時間內，市場的波動性可能會繼續升高。市場共識預測對S&P 500指數的每股盈餘預估介於225～235美元，這看起來仍然有點高，我們預期這在未來幾個月內將會被調降，企業獲利谷底可能落在2023年的第三季。

但股票市場總是向前看並提前反應，通常會在獲利衰退落底的前6～9個月提前反應。這也代表，最近全球股市的反彈(道瓊指數在10月份創下1976年以來最佳單月報酬率)並非完全沒有邏輯，儘管我們確實認為近期的反彈仍然是一種虛假的黎明。在短期內，隨著企業利潤率的壓力變得更加明顯，市場未來可能轉為失望。

許多國家目前的通膨率仍然很高或正在上升。投資人有理由擔心，全球央行的行動可能仍不足以對抗不斷上升的薪資成長，而且有些人擔心我們可能回到1970年代的停滯性通膨環境。

然而，儘管2022年的物價衝擊與70年代有一定的可比較性，但值得注意的是，「核心通膨」似乎已經出現減緩。這種情況可能會在未來幾個月持續，因為供應鏈的改善、借款成本的提高、消費者的收入被通膨侵蝕以及房價下跌等，這些都會使全球經濟降溫並抑制需求。

在這種大環境下，預期薪資成長應該也會趨緩。許多國家因為勞動力短缺和罷工增加，因此對薪資引發的通膨維持謹慎態度。但隨著經濟減緩，企業將延後招募員工，甚至裁減人員，緊繃的勞動市場將出現降溫。事實上，許多科技產業管理階層的評論，已經明顯反應了經濟減緩的跡象。

此外，目前處於歷史低點的勞動參與率有可能會上升，因為許多50歲以上的族群決定重新加入勞動市場。最後，考慮到科技持續進步，透過自動化來替代勞動力的趨勢，未來可能會顯著加速。

簡而言之，雖然短期內不太可能出現大規模失業的情況，但很有可能因為職缺的增加，以及勞動參與人數的增加，逐漸在未來壓低薪資成本的增幅。

鑒於上述情況，經濟持續減緩似乎不可避免，但對深度衰退的擔憂可能被證明是沒有根據的，至少在一些國家是這樣。由於失業率如此之低，消費者有能力承受較高的成本。政府為能源補助的政策也緩和了這種影響。再者，新冠疫情大流行期間，家庭累積了較多儲蓄，這也為許多消費者提供了緩衝。

企業界的狀況也大致如此，目前企業槓桿程度也相對平均值為低。總體而言，雖然巨大的經濟挑戰仍在，但通膨可能沒有那麼根深蒂固，經濟衰退也沒有許多人以為的那麼嚴重。美國的情況較佳，因為美國的能源需求可以達到自給自足，而且幾乎所有的主要商品都以美元定價，再加上積極持續前往美國的移民潮。但是歐洲和英國的情況相對之下顯得較不樂觀。

無論是否發生經濟衰退，預期企業獲利都不得不下滑。目前市場的詭異情況就是，雖然股價已經出現崩跌，但到目前為止，企業獲利大多仍是非常強勁。關鍵原因則在於定價能力。有許多公司都還在調高價格：例如，美國的百事可樂在第三季度調高售價達17％；歐洲的路易威登和雀巢也都有兩位數的漲價幅度，但這對銷售量幾乎沒有直接影響。在這些特定情況下，營收很可能保持不變，因為消費者似乎願意為優質產品支付高額費用。

然而，對其它許多公司來說，市場需求開始下降只是一個時間問題。美國的Amazon和Target，歐洲的M&S、H&M和Primark等公司的跡象都顯示，消費者已經在降低這方面的支出。營收和利潤率 (不包括能源公司) 看起來很可能在2023年下降，進入企業獲利下修的經濟週期，但目前為止這部分仍然尚未完全反映。

鑒於上述情況，現在尋找股市底部可能聽起來有違直覺，但我們的觀點是，目前的熊市幾乎已經走到了盡頭。需要注意的是，在未來的一段時間內，市場的波動性可能會繼續升高。市場共識預測對S&P 500指數的每股盈餘預估介於225～235美元，這看起來仍然有點高，我們預期這在未來幾個月內將會被調降，企業獲利谷底可能落在2023年的第三季。

但股票市場總是向前看並提前反應，通常會在獲利衰退落底的前6～9個月提前反應。這也代表，最近全球股市的反彈(道瓊指數在10月份創下1976年以來最佳單月報酬率)並非完全沒有邏輯，儘管我們確實認為近期的反彈仍然是一種虛假的黎明。在短期內，隨著企業利潤率的壓力變得更加明顯，市場未來可能轉為失望。

我們並未對潛在的地緣政治風險詳加說明，例如烏克蘭局勢是否惡化；俄羅斯對歐洲的天然氣供應是否進一步減少；或大陸對台灣的立場是否改變。這些都是潛在的「黑天鵝」事件，具有二元性質，不可能有任何準確地預測。這些可能性中的任何一個都對全球市場極為不利。

事實顯示，過去一年所發生的許多事件，更加強化了那些在目前危機發生之前，就已經明顯存在的趨勢。例如像是國家安全、能源安全、食品安全、網路安全等議題，現在出現在政府和企業的議程上比過去十年都要高得多。事實證明，將能源安全依賴於一個不穩定的夥伴例如俄羅斯，面臨災難性的結果。雖然相較於俄羅斯，大陸似乎是一個比較理性以及可以衡量的對手。

我們看到全球政府和企業正在為實現更大的供應鏈安全而進行一波投資支出：無論是透過對再生能源的投資；生產設施的重新布局或異地重建；支持新的食品生產方法；還是保護半導體、軟體或生物科技等具有戰略意義的產業。在這些產業和領域，西方和東方之間出現某種程度的分裂似乎是不可避免的。我們將聚焦於於那些在充滿挑戰的環境中以及在合理風險的情況下，仍然能夠持續繁榮發展的公司。這包含許多前面所提及的領域，這些領域的結構性成長率顯然比過去來得更高。

當前的股市持續處於熊市狀態，我們以全球為範疇的投資研究，也注意到一些已經失去市場關注一段時間的區域，例如日本。我們在此僅先給投資人一個驚人的提示：由於偏低的薪資成長，以及因為大幅貶值而具備高競爭力的貨幣，現在在東京僱用一位軟體工程師的成本，要比在印度的邦加羅爾還更加便宜。全球股市總是可以在某些地方發現潛藏的投資機會。