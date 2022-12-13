總統蔡英文公開行程已經長達兩年沒有接受媒體提問了，據媒體人黃揚明稱，蔡英文最近一次回答媒體問題是2020年12月12日，距今已超過兩年。臉書粉專「工程師看政治」今（13）日表示，蔡英文近兩年都帶著讀稿機，就算是震災場合，也是唸完就走人，讓他不禁想起前總統馬英九，實在是這20年最難能可貴，最像樣的一任。

工程師指出，蔡英文這兩年發表演說，眼神一刻都不能離開字幕，不管有錯沒錯她都照唸，完全不加判斷。工程師稱，這個國家最大的問題，就是很難選出一位正常的總統，過去他也不太喜歡馬英九，但跟李登輝、陳水扁、蔡英文相比，馬實在是這20年最難能可貴，最像樣的一任，但馬也被批鬥得體無完膚，還要面對無終止的司法追殺。

工程師說，馬英九是近20年來最像樣的總統。（周志豪攝）

工程師強調，台灣現狀表面是自由，反面是混亂；表面有媒體新聞，實際上謊言過半；表面上是人民做選擇，實際上是根本沒什麼選擇。

對於台積電3、4、7奈米製程都在離開，失去的投資金額數以兆計，失去的工作機會數以萬計，台灣陷入缺水又少子，加上明年跟2025年核電退役，電眼看也要沒了，全國大小工程都是千百億的財務黑洞，工程師感嘆，「江河日下，我不知道可以怎麼救，我們只能盡量救。」