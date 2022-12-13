台灣老字號糕餅店佳德鳳梨酥，店鋪門口總是大排長龍，人氣非常旺。（郭吉銓攝）

知名伴手禮「佳德鳳梨酥」考量商業機密恐外流，因此放棄向大陸補件，引起民眾關注及討論。就有一名網友自述，小時候沒聽過佳德鳳梨酥，好奇是什麼原因竄紅的。結果釣出老台北人分享2大關鍵，讓原本是麵包店的佳德，成為鳳梨酥名店。

原PO在PTT八卦板發文表示，以前小時候沒聽過佳德鳳梨酥，反而李鵠餅店鳳梨酥比較有聽過，突然有一年就瘋狂排隊，出現一堆代購業者，讓他好奇佳德「怎麼突然就紅了？」

貼文引起網友討論，「十幾年前就已經是低調的紅了」、「本來就有名氣只是你沒聽過」、「外國朋友真的每次來台灣一定要買」、「只有台北人才會知道，北漂人沒聽過算正常」、「佳德是我小時候鄰居，從不紅到紅一路看」、「雖然我也不懂好吃在哪，但佳德紅很久了」。

也有網友回憶，佳德鳳梨酥會聲名大噪，是在台北市鳳梨酥比賽獲獎，「馬英九當年推的啊，以前打開來還有馬英九簽名的卡片，說是台北伴手禮首選」、「是因為辦比賽得第一名才紅的，本來只是麵包店」、「鳳梨酥節還是什麼的官方比賽有得獎，似乎是最初幾屆，他們原本是做綜合麵包店」、「幾十年前就算紅了，辦比賽只是變超紅，更早就要排隊了」。

最後是開放陸客自由行後，成功吸引陸客搶買、代購，「就靠陸客炒起來的，早期人潮真的沒那麼多」、「鳳梨酥就是為了賣陸客，被包裝成名產才火起來的」、「陸客爆買+1，北車地下街之前一堆」、「陸客大量來台之後爆紅」。