35歲華視正妹主播宋燕旻擁有一張美麗臉蛋，還有傲人E罩杯，流利的口條和優質形象讓她收獲不少粉絲支持，她老公是電影《咒》的導演，前陣子在金馬獎宋燕旻穿著超辣禮服力挺老公，意外成為焦點；今（13）日宋燕旻突然宣布出了嚴重車禍，令外界擔憂傷勢。

主播宋燕旻今（13）日在facebook發文：「抱歉了各位，因為出了有點嚴重的車禍，現在人還在住院休養」，她預計傷勢至少需要兩週以上的時間恢復，恢復期間的晨間新聞將由主播林仙怡代班，她無奈透露：「18號的世足之夜看華視由我負責的部分也將請同事來幫忙，期待早日治療完跟大家見面了」，貼文一曝光立刻引起許多粉絲的關注，紛紛送上祝福希望宋燕旻早日康復。

上個月宋燕旻和老公柯孟融一起登上金馬紅毯，柯孟融執導的電影《咒》入圍13項大獎，紅毯上導演帶著演員們一起現身，主播妻子宋燕旻悄悄在第二排現身，她頂著一頭浪漫捲髮，黑色禮服開深V到腰，東西半球若隱若現，本以為亮點就在上半身，沒想到下一秒宋燕旻撈起裙襬露出修長美腿，上下都有亮點，火辣身材非常吸睛。

宋燕旻事後在社群平台分享心情：「第一次走上金馬紅毯，原來獎座的重量這麼重！恭喜咒團隊得到金馬獎最佳剪輯獎跟最佳音效獎，在我心中，我們整個團隊都是最優秀的，是無可取代的存在」，她向粉絲們喊話「謝謝每一個為我先生加油喝采並喜歡著咒的每一位，還有透過NETFLIX 觀看咒，將咒帶到世界第三成績的觀影者」。