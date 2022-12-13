由於東北季風增強，明（14）日水氣稍增多，溫度也再下降一些。氣象局提醒，天氣愈來愈冷，週末寒流報到，3千公尺以上高山有降雪機率，中部以北2千公尺以上高山也不排除降雪，溫度直到下周一（19日）寒流減弱才開始緩步回升。

氣象局表示，明天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，感受濕冷，其中基隆北海岸、東北部及大台北地區雨勢較為持續、明顯，且有大雨發生的機會，中南部大致為多雲時晴，但中部在雲量較多時也有零星飄雨的機會。

氣象局說明未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，清晨北台灣低溫略下降到14、15度，中南部及花東為16至18度，局部會再更低一些，感受都偏冷，白天北台灣仍在15、16度左右，整日溫度變化不大，中部及花東高溫為20至24度，感受偏涼，南部則可以達到27度，較為溫暖一些。

氣象局說明，周六（17日）鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大，下週日（18日）寒流影響，各地天氣非常寒冷；周六晚至周日清晨北台灣低溫普遍為8至10度，其他地區也只有至12度，局部溫度都會再更低一些，到禮拜日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷。

水氣方面逐漸減少，迎風面的北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。下週日轉乾較明顯，迎風面轉為零星短暫雨，中南部山區仍有零星雨，而其他地區則為晴到多雲。下周一（19日）清晨注意輻射冷卻的影響，各地非常寒冷，到白天寒流逐漸減弱。