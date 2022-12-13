新光三越信義新天地Drunk Elephant浪漫繽紛派對屋。（新光三越提供）

新光三越信義新天地PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨耶誕小屋。（新光三越提供）

微風廣場Alice＋Olivia大領結造型短洋裝，推薦價2萬2900元。（微風提供）

微風信義JIMMY CHOO AURELIE桃紅色緞面珍珠裝飾高跟鞋，推薦價3萬3800元。（微風提供）

遠百CANDY POPPY怪奇事物所爆米花罐，2入裝798元。（遠百提供）

迎接浪漫溫馨耶誕月，信義區百貨除打造「信義耶誕城」外，並聯合眾多品牌串聯禮物長廊，各家品牌形象小屋也浪漫登場，打造最潮逛街點，及因應年末派對穿搭需求，百貨推薦多款亮眼色系單品，輕鬆成為聚會派對焦點。

新光三越台北信義新天地祭出歷年來最豐富的信義耶誕城，11月中旬開幕至今，已帶動來客數成長2成，現再聯合6大品牌，打造全台獨家耶誕小屋，包括台北保時捷中心「Pink Pig耶誕小屋」、NESPRESSO「星耀巴黎限定Cafe」、PANDORA HOLIDAY SEASON溫馨耶誕小屋、Drunk Elephant「浪漫繽紛派對屋」、POPMART「香堤萌粒小屋」，及THE BODY SHOP獨家形象耶誕小屋，複製耶誕氣息的英國街頭。

此外，新光三越也打造夢幻星願小火車，完成指定任務即可乘坐，新光三越會員至品牌小屋完成任務可再抽iPhone14、PS5等禮物。而12月17日、18日將邀請兒童劇團演出天竺鼠車車；12月18日下午有人氣樂團「旺福」見面會；12月24日耶誕老人也將於信義耶誕城驚喜出沒。

微風看好年末各種聚會商機，精選紅色、金色、銀色、綠色等亮色系穿搭單品，及推薦MIU MIU、MaxMara泰迪大衣、Fendi Kids男嬰連帽衛衣、SAINT LAURENT海軍大衣、alexanderwang長版大衣等。交換禮物方面，也推薦最不出錯的香氛，如Maison Francis Kurkdjian、Penhaligon’s、diptyque、10/10 HOPE、Acqua di Parma等，多家香氛皆推出限量耶誕禮盒。

遠東百貨準備耶誕限定大餐、甜品、巧克力等好禮，推薦耶誕限定YOKU MOKU臻饌濃巧禮盒，今年邀請法國知名插畫家CLYV合作、CANDY POPPY怪奇事物所爆米花罐、美姬饅頭耶誕節鮮乳造型饅頭等，居家開趴或與家人共度都適合品味。