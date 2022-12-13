行政院長蘇貞昌日前對小三通復航表示擔憂，認為在大陸疫情升溫的情況下，國內的藥品可能遭搶貨；衛福部長薛瑞元今天也幫腔，指大陸人就算沒來台灣，藥品也可能被搜刮。對此，前立委沈富雄今（13）日就表示，「蘇貞昌不要打擊士氣好不好，這是我們台灣人民最不擔心的部分，竟然把它拿出來講，真的太可笑了」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「蘇貞昌你連這個都擔心，就不像一個泱泱大國應有的態度，連這都害怕，我們沒辦法捍衛台灣，更沒辦法反攻大陸」，沈富雄更說，「如果真的發生『搶藥潮』再想辦法禁止，如果對岸一過來先掃金門、馬祖的藥，那個時候再停止，台灣再補上去是夠的」，沈富雄更猛轟，「蘇貞昌不要打擊士氣好不好，這是我們台灣人民最不擔心的部分，竟然把它拿出來講，真的太可笑了」。

同時國民黨主席朱立倫13日到台東舉辦感恩茶會時表示，絕對贊同盡快恢復小三通，對於蘇揆說開放小三通恐讓對岸民眾來台搶藥的言論，朱立倫批評荒謬到極點，還說民進黨只有意識形態、政治目的。