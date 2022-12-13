美國空軍經過多年的努力，終於說服美國國會，同意讓21架A-10霹靂2式攻擊機(Thunderbolt II)退役封存，這是十幾年來，國會首次同意讓A-10停飛。這批A-10是否會成為軍援烏克蘭的角色？留待後續觀察。

軍事新聞網(Military.com)報導，1970年代服役的A-10攻擊機，其全長16.26公尺，翼展17.53公尺，外表非常獨特，長著一對直線型機翼，以及2具安裝在後方相距極遠的大型渦扇發動機，整體造型看似笨拙又緩慢。A-10也確實飛的緩慢，最大速度每小時883公里，也就是0.7馬赫。然而它如此設計是為了更有效的對地打擊， A-10的首次實戰，是1991年的第一次伊拉克戰爭，在數次作戰中發揮關鍵作用，到了2000年之後的伊拉克和阿富汗任務期間，也是陸地部隊最喜愛的空中支援戰機，這些戰功，也影響了華盛頓政壇，國會裡有許多狂熱的支持者，持續以法令、預算保護A-10不會被退役。

但是，根據上周四眾議院通過，並有望很快通過參議院的最新國防預算協議，印第安納州空軍國民警衛隊第 122戰鬥機聯隊的 21 架 A-10 將退役並派往戴維斯-蒙森空軍基地(Davis–Monthan AFB)，也就是俗稱的「飛機墳場」，這意味著這批A-10將被封存。

第 122 戰鬥機聯隊未來將操作F-16 戰機，他們並不陌生，因為在2010年之前，該部隊也是操作F-16的早期型號，直到2010 年才改操作A-10。

而且該部隊其實不是A-10 的狂熱粉，他們一直希望重新使用F-16，原因是地位更接近第一線作戰部隊。當地的參議員陶德•楊格(Todd Young)在受訪時表示，改用F-16 可以使印第安納州成為未來F-35 聯合打擊戰機的可能基地候選者。

美國空軍官員曾公開表示，速度緩慢的 A-10，在對付恐怖份子相當好用，但是面對像是中國大陸這樣的完整工業國家，就沒有優勢，因此他們希望省下A-10的操作費用，挪給更重要的F-35機隊。

A-10在退役後何去何從？今年 7 月，美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)和空軍參謀長CQ布朗將軍(Charles "CQ" Brown Jr)似乎暗示，美國可能會向烏克蘭提供A-10這樣的較舊，但仍有戰力的噴射機，以幫助烏克蘭驅逐入侵的俄羅斯部隊。

但是，烏克蘭官員更希望獲得F-16，烏克蘭國防官員尤里‧薩克(Yuriy Sak)稱，「A-10無法阻止來襲的轟炸機和飛彈，它們也將成為俄羅斯戰機的打擊目標，因為我們沒有足夠的戰鬥機來掩護它們。」

不過，有些烏克蘭飛行員已在自主學習A-10的操作方式，時代雜誌在今年8月報導，烏克蘭陸軍基層軍官亞歷山大•戈爾根(Alexander Gorgan) 自行舉辦A-10攻擊機的訓練中心，已有數十名飛行員以電腦與VR眼鏡來學習操作A-10。他表示，對烏克蘭來說，什麼樣的西方裝備都樂於接受，他們能做的就是及早做好準備。