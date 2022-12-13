新光三越獨家初登場，米其林必比登推薦餐廳精選年菜組，2100元。（新光三越提供）

今年除夕來得早，百貨在耶誕檔期後緊接著就是年菜預購，業者觀察，消費者仍非常青睞星級年菜組合，因此今年獨家集結米其林必比登推薦餐廳年菜、米其林星級主廚年菜等，此外也增加年菜的「單品」選擇，讓消費者方便自由搭配。

SOGO忠孝館、復興館、天母店億長御坊2023年菜套餐，3998元。（SOGO提供）

新光三越年菜即起開賣，看好消費者仍青睞星級年菜，今年獨家集結必比登推薦年菜組合，網羅2022年5大米其林必比登推薦餐廳－博仁堂、沁園春、滬舍餘味、祥和蔬食，及府城食府，獨家將5家餐廳的經典招牌菜，匯集成一桌佳餚，限量1000組，每組2100元。其他星級年菜部分，也邀請到4位米其林星級主廚－亞洲最佳女主廚陳嵐舒、山海樓行政主廚蔡瑞郎、台北美福大飯店米香台菜餐廳主廚陳永華，及泰國曼谷米其林一星主廚Chef Ton。

Breeze Super黃婉玲烹飪教室鹽醃肉，2500元。（微風提供）

新光三越首度登台加賀麩不室屋花麩10入禮盒，1350元。（新光三越提供）

新光三越並觀察到，今年年菜類推出較多「單品」類，可讓民眾自由搭配，不一定要侷限於整套配好的組合。而本次春節年菜也擴大購買管道，除原有各分店、App、skm online、skm eats提供預購、取貨服務之外，今年更再擴大線下販售渠道，包括嚴選台灣在地好物的「好好集」全台7間店舖，將於2023年1月5日起，首度同步販售春節年菜、台灣伴手禮。

SOGO百貨台北店、天母店即起至2023年1月29日推出年菜特輯，各大餐廳也同步推出外帶預購，即起至2023年1月15日前於忠孝館11F、12F指定餐廳外帶年菜商品，單筆滿3888元可抽市價7800元的just gold My Melody花漾串珠。

SOGO敦化館開飯川食堂外帶年菜七品，5988元。（SOGO提供）

SOGO外帶年菜，忠孝館推薦新加坡米其林一星的莆田輕奢星級品鮮宴，包括琥珀脆皮雞、辣椒波龍等9道佳餚；復興館推薦米其林一星的富錦樹台菜香檳，有老饕們讚不絕口的佛跳牆、獅子頭及魷魚螺肉蒜等；敦化館推薦開飯川食堂，包括招牌鴛鴦雙醬鹽焗雞、筍香富貴四方肉等。

微風旗下BREEZEONLINE微風精品線上，推出獨家限量跨界合作年菜組合：美福大飯店Ｘ法絨好食成兔年菜，另有天香樓mini、阿基師成立的食品品牌－基食堂、台北君悅酒店等推出的年菜，也獨家與烹飪大師黃婉玲合作，推出圍爐家常菜。