吳怡農代表民進黨投身北市立委補選，但言行出包不斷，拋出政見也被質疑空洞，儼然陳時中2.0。媒體人張禹宣今(13日)在《新聞大白話》節目指出，吳怡農關於松機遷移等政見，講不出具體做法，只會跳針質疑者沒有建設性、空洞。提出打造NNS國家安全戰略，也沒有實質內涵，甚至連兵役延長至1年都不敢親口講。連壯闊台灣勸募680萬的用途被質疑都喊告，後來改口稱只募到7萬。張禹宣直批吳怡農只是單純不長眼而已。

「有些特定媒體在吹捧：吳怡農是民進黨的良心啊！我覺得不對，他只是單純不長眼而已。」張禹宣表示，松機這件事到底具體要怎麼做，吳怡農他有講給我們聽嗎？其實沒有，他只是質疑說你這個交通問題，包括總統的萬鈞計畫，不管怎麼樣質疑，他只會說沒有建設性，只會說你空洞，「所以我才嘲諷他，是防空洞大師是不是？」他對所有人都用一樣的說法。

張禹宣問，以美日為例建立國家安全指導文件，吳怡農的意思是要仿照美國跟日本，打造NNS（國家安全戰略），用一個英文，聽起來很酷炫。請問一下實質內涵是什麼？該怎麼做？通通沒有跟大家講。就連吳怡農先前出來參選，說他支持4個月的兵役期，現在又改口了，他不敢講，只能拋出民調說，民調顯示74%以上的民眾支持役期恢復到1年，現場媒體記者追問：那你支持嗎？他只會跳針，他不敢回答！

「他沒有用自己的口吻，親口確認說：我吳怡農上任之後，要力推役期到1年！」張禹宣質疑，連這樣的承諾都不敢，吳怡農真的知道自己提出來的政見，實質上到底要怎樣去履行嗎？他自己本人都不知道。更好笑的是他說壯闊台灣募集資金高達6成4通通拿來做廣告費用，他現在說要告媒體抹黑，不好意思，勸募條例相關支出配比，是你吳怡農自己提出來的，這不是別人抹黑扣帽子，是吳怡農自己說百分之60幾要拿去用在廣告費用上面。

張禹宣提到，吳怡農後來又改口，那是因為後還會提出很多段的勸募，這些勸募項目內容不一定就會像這個配比，這只是初步的目標，現在只募到7萬，結果你喊了半天壯闊台灣？主持人翟嬛說：「壯闊了自己！」（吳怡農在臉書發文提到：680萬是我們的募集目標，並分配64％的經費用在課程宣傳、線上內容影片的製作、其他線上廣告與宣傳等等。我要坦白向大家報告，這個募款專戶只募集了不到7萬元。）