台北名店佳德鳳梨酥近日因「配方說」成為輿論焦點。老字號的佳德糕餅店，過去曾是陸客來台必買的伴手禮，無論逢年過節或是來台觀光都是熱門選項，多年來堅持1家店面，不對外展店，透過比賽獲獎以及顧客口碑載道，口耳相傳下，成為觀光客不惜排隊也要買到的伴手禮。

鳳梨酥一直是熱門伴手禮，無論逢年過節或是職場接待等，都是不少人的首選，位於台北南京東路的佳德糕餅店更是頭牌，成立於1975年，斬獲許多鳳梨酥評比多項大獎，是鳳梨酥文化節的常勝軍。

陸客來台鼎盛時期，「鳳梨酥經濟」刺激銷量上升。在2008年、2011年陸客旅行團及自由行觀光開放時，遊覽車上的試吃，人人一手鳳梨酥禮盒返陸送禮，口碑叫座，開始在大陸聲名鵲起，成來台必買的伴手禮。

隨著民間贈禮，以及官方舉辦活動增加鳳梨酥產品能見度，鳳梨酥成為台灣觀光名產，而佳德僅靠位於南京東路的1家店面，透過鳳梨酥評比的成績，以及政府機關接洽外賓和民眾、職場問候贈禮的帶動下，吸引來自四面八方的國際旅客排隊購買伴手禮，成為台灣鳳梨酥指標之一。

但即使生意火爆，佳德始終固守這1家店面，並未擴張事業版圖，大肆展店。佳德創辦人陳堂彭接受《今周刊》採訪時表示，「永遠要在最壞的打算下，做最好的準備」，看過不少知名業者因為盲目擴張，最終被市場淘汰，儘管有百貨業者邀請設櫃展店，都被他一一回絕。

如今疫情難以來台，大陸淘寶上仍有不少佳德鳳梨酥代購，一盒原味12入鳳梨酥禮盒代購價約100人民幣上下（折合新台幣約439元），而佳德官網售價為384元。