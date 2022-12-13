台電女排回到高雄主場。（柯宗緯翻攝）

企業18年甲級排球聯賽今年10月火熱開打，12月17、18將出戰新北中纖與愛山林雙強，由於台電女排主場在高雄，球隊將全力奮戰期盼能再搶下兩勝；前天賽事，台電女排展現能攻能守的氣勢，在陳姿雅、彭𦀡媃、黃瀞萱等球員搶攻下，終場以3：0攻下愛山林，本周末再度對決愛山林，球迷備受期待。

這次主場日打造聖誕節歡慶趴，讓支持高雄台電女排的球迷朋友們可以在鳳山體育館一起歡度聖誕，本次主題「霓虹派對」有澎派的的氛圍及熱血的精神，主場周邊安排了許多活動，像是許願聖誕樹、交換禮物、賽後球星簽名會與球星近距離互動等。

今年高雄台電舉球員「千千」謝苡縥與「自由女神」楊孟樺光榮退役，告別企聯舞台，快攻手「皮皮」曾琬羚也因參戰亞洲盃期間負傷，目前尚未確定歸期。

高雄台電女排陣中也迎來換血蛻變的成長期，今年加入高雄台電的球員有胡曉佩、李怡萱及2屆HVL的最佳舉球員洪家瑤，加上去年奪冠隊伍的班底，繼續在企業18年排球聯賽以全本土陣容面對各隊外援挑戰，讓球迷看見高雄的驕傲。

在高市府運發局全方位的培育協助下，球隊與市府一同努力，強化比賽訓練與選手培訓照顧，幫助女排選手在學校、企業、半職業賽、企業聯賽之間無縫接軌，以利未來選手銜接進入國際賽事，進一步推動體育產業發展。

另「高雄市政府運動發展基金管理會設置要點」於111年生效，挹注運動發展基金1億元，進行運動選手培訓、補助選手出國參賽等，更投入運動科學輔助競技訓練，建構運動防護與醫療網來照顧選手，讓極具潛力的運動選手無後顧之憂專注於訓練，藉由完善培訓制度，激勵選手士氣，用最實質的幫助做選手最佳後盾。