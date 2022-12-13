法國外貿銀行13日指出，中國大陸防疫政策放開的速度，密切關係到中國的消費和經濟活動復甦。在經歷3年的嚴格防疫政策後，中國大陸正從「動態清零」轉向全面放開的速度，已成為國內外最受關注的問題，同時也導致明年中國經濟增長前景的「不確定度」升至最高！

根據法外貿銀經濟研究團隊測算，2022年期間，防疫政策導致的人員流動性下降或將使全年GDP增速減少2.5個百分點。法外貿銀指出，與周邊經濟體相比，疫苗接種率低、醫療資源有限等問題仍是潛在的風險，甚至有導致政策反復的可能。譬如香港、新加坡和台灣，在放開的過程中也曾經出現過不同程度的倒退。

該研究團隊指出，如果中國官方將目標設為讓70％的老年人完成全程接種，則需要多等3個月的時間，完成日期約在2023年3月上旬；如果將老人全程接種率目標設在90％，疫苗的接種速度能達到2022年一季度的水平的話，則只比達到70％多用3周時間，最快完成時間在明年3月底。以上的速度測算建立在最理想的情況下，如果疫苗接種速度沒有明顯提升，而是保持在今年三季度的水平，那麼完成的時間估計在4月6號左右。

基於中國官方已宣佈「新10條」，中國大陸放開防疫措施、和出入境限制的進程也應該會加快。但是，與周邊經濟體相比，疫苗接種率低、醫療資源有限等問題仍是潛在的風險，甚至有導致政策反復的可能。法國外貿銀提醒，官方針對脆弱族群的疫苗接種率目標，仍將會是衡量中國開放進程中暫停、甚至倒退的重要指標。