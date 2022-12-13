新光三越台北站前店GINKOO開襟大衣，特價9000元（65折）。（新光三越提供）

新光三越台北站前店周年慶進入最後倒數，明（14日）前全館累計滿5000元送5000點skm points，化妝品單筆滿2000元送2000點skm points。

看準全台降溫有感，新光三越台北站前店看準禦寒商機，推出一系列禦寒服飾、冬被寢具，及因應季節家電需求，推出最強檔全面3折起，首推MA-TSU-MI格紋拼接立領大衣祭出46折、GINKOO開襟大衣65折、國旅最搶手機能外套下殺4折起等，各大品牌聯手推出GORE-TEX外套超低折扣，其中ONE BOY 12月18日前滿2000元打88折，服飾整體業績成長近兩成。

另冬被寢具區如WENTEX、金安德森、東妮寢飾等萬元冬被，下殺15折起，現省1萬多元。家電樓層也指出，因體感溫度創新低，造成季節環境家電需求增，除溼機也成此檔大黑馬，推出Dyson 三合一涼暖空氣清淨機HP00五台合購價下殺45折等優惠。