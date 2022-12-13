民進黨九合一大敗，總統蔡英文辭去黨主席，不過行政院長蘇貞昌並未請辭，引起各界圍剿。對此，前立委郭正亮今（13）日就表示，現在這個政府就是越來越傲慢、自大，不理會外界的批評，總的概念就是「權力的傲慢」，所以老百姓的不滿就開始擴散，這次年輕人就是非常明顯，引發討論。

郭正亮今日在網路節目《Yahoo TV 一起看》中指出，之所以民進黨九合一會大敗，是因為政府跟民眾的溝通有點失聯。郭正亮指出，「首先是蔡英文形成候選人的方式，她基本上目收了初選，沒有做過深入的評估或調查，再來跟民眾失聯，就是她將近兩年沒有開記者會，變成讀稿機，跟民眾互動的感覺不見了，加上蘇貞昌在立法院跟立委互槓」。

郭正亮強調，這樣廣義來說，「就是越來越傲慢、自大，這個政府就是越來越不理會外界的批評，總的概念就是『權力的傲慢』」，郭正亮也說，加上民進黨一直用網軍、1450打敗、批評對手，蔡英文就一直以為這個模式可以成功，但這個會有一個臨界點，「權力的傲慢」和「基層民眾的失聯」到了臨界點，「所以老百姓的不滿就開始擴散，等於說你的偵測系統，末端神經出了問題」，郭正亮最後更指出，「這次年輕人就是非常明顯不滿，對未來失去信心，感覺社會的分配對他們也不利，所以就會造成年輕人的票流失」。