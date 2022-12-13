看好兔年長達十天的農曆春節市場龐大商機，台南各大星級酒店的除夕及春節連假的訂房率，幾乎都是滿檔預訂率；為了不讓住房的佳績專美於前，台南遠東香格里拉中餐廳醉月樓及自助餐廳、THE MEZZ牛排龍蝦，即使距離舊曆年尚有一個多月，該期間的各餐廳不是增開第二輪用餐時段，就是加開用餐新場地。

儘管距離兔年連續假期，尚有一個多月；台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，疫情趨緩，今年的兔年春節假期的出遊、返家人潮，已開始反映在春節的訂房成績，再加上，今年的假期長達十天，更加速該波業績往上攀升的力道。

疫情前，台南地區的星級飯店，從除夕開始，到初四，幾乎住房處於高檔，除夕期間，不論是圍爐宴或是住房，都是早被預訂一空，今年的預訂熱絡情形，更是不遑多讓。

此外，台南遠東香格里拉大飯店為了因應龐大的團圓宴需求，今年的除夕圍爐，已有餐廳分兩輪用餐，目前第一梯全數額滿，第二梯訂桌率已達九成；一位難求的宴會廳加開用餐場地，目前尚有零星桌數可接受預訂。

台南遠東香格里拉大飯店表示，伴隨國門解禁，為因應龐大消費者用餐需求，醉月樓推出年菜外帶套組及單點，2023年1月2日前預訂醉月樓六人份「躍兔賀歲團圓年菜組」並付清款項，可享9折優惠。年節走春，多款送禮體面兼具高質感的中西式禮盒及開運點心，即日起開始預購，另外，各餐廳亦提供年菜外帶。

來自香港的宴會廳葉健穩主廚掌杓獻上澎湃廣式年夜飯，精彩美饌包含滷油雞、烏魚子、雲耳海蜇絲、蜜汁叉燒、油爆蝦、燻鯧魚等組成「古城賀歲六福拼盤」，色、香、味俱全的「歲歲平安富貴蝦」等，每桌六位15888元起，十位23888元起。

另加開初一至初四獨立包廂團圓饗宴，集結「歲歲平安焗龍蝦」、「迎春接福味雙鮮」、「除舊迎新砂鍋雞湯」等多道經典佳餚，每桌十位23888元起，均享壺裝果汁及烏龍茶無限暢飲，並送紅酒。

同時，醉月樓推出六人份「躍兔賀歲團圓年菜組」，年菜組包含集結香醉元蹄、滬江柳葉魚、蜜味油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等開胃美饌的「醉月五福大拼盤」；「滬式乾燒海虎蝦意麵」、「蟲草百花珍珠龍膽捲」、「膏蟹西港麻油土雞飯」、「烏參鮮鮑燴富貴烤方」、「瑤柱婆參火朣霸王雞」、「蘇式窯烤千層棗泥酥」、「團圓松露菌菇蘿蔔糕」，每套13888元。

凡購買年菜組，可享優惠價2288元加購經典「諸事如意佛跳牆」(原價3888元)，主廚特選鮑魚、干貝、蹄筋、豬腳等食材與金華火腿上湯，一同入甕慢火細熬，湯頭濃郁，令人回味無窮。預訂至2023年1月15日，於2023年1月2日前訂購「躍兔賀歲團圓年菜組」且付清款項者享早鳥9折優惠。提貨日期與時間為除夕當日2023年1月21日，中午12點至至下午3點半。