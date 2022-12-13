34歲大陸女星苗苗氣質清新，從小學習舞蹈，後入影視圈參演了《特工皇妃楚喬傳》、《愛上你，治癒我》等作品，2017年被名導馮小剛相中，主演電影《芳華》獲得外界關注，2020年她與男星鄭愷宣布結婚喜訊，兩人育有一子一女。近日苗苗曬出在家養雞的影片，超樸實生活令粉絲感到意外。

苗苗近日在小紅書分享自己的生活，她前陣子上節目時突發奇想將當地的雞帶回家養，把兩隻母雞帶回家後，苗苗特意買了漂亮的雞舍，有活動區域和下蛋區域，雞舍屋頂還可以掀開，有如寵物小屋，她自己都滿意直呼：「是不是很高級」，親自鋪上草料後，苗苗帶著孩子去檢查母雞是否有下蛋，看到雞蛋時心情相當愉悅，立刻就洗一洗放冰箱。

苗苗全素顏犁地，模樣非常樸實。（圖／微博）

影片中苗苗的長髮以鯊魚夾隨意夾起，戴著眼鏡，打扮相當隨意，素顏模樣很是樸實，過程中她拿著耙犁地，模樣完全看不出是個女明星。除了養活體雞，苗苗買了雞蛋嘗試自己孵化，為此她還買了孵蛋箱，孵蛋設備準備齊全。許多網友看後紛紛留言：「你倆也是絕了，雞蛋能預約不？」、「小雞的房子比我們的房子高級」、「雞蛋洗了要即時煮了啊，不應該留到明天，容易細菌侵入」、「因為很認真竟然覺得不是那麼離譜了」，影片中鄭愷雖然出鏡不多，但總陪伴在苗苗身旁，夫妻倆的互動十分甜蜜，讓網友直言：「你們好好交稅，不許出軌，使勁幸福」。