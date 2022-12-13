副總統賴清德宣布參選民進黨主席，據了解，目前預定明天(14日)上午11時前往民進黨中央登記，由於賴清德因確診隔離，明天周三剛好滿一週，不過賴清德目前還在咳嗽，團隊正在評估，如果明天上午賴清德身體狀況良好，將親自出馬登記，但如果身體還微恙，將會派「重量級」代理人代為登記。

此外，賴清德登記參選時，也將發布參選政見等談話，黨內人士分析，這次民進黨九合一大選後慘敗，黨內遇到問題在選後已經陸續都有黨內人士對外「發言了」，相信賴清德也已經「聽到了」，接下來就看未來如何執行。

九合一選舉綠營大敗，蔡英文總統開票當晚辭去黨主席負責，副總統賴清德表態要選黨魁。（中時資料照）

蔡英文總統在九合一選舉開票當晚辭去黨主席負責，賴清德這次出來承擔，對於參選政見，黨內人士研判，內容應該會有攸關未來將帶領民進黨的走向及改革，還有「後蔡時代」如何和府院運作，並贏得未來選舉等這些面向。

黨內人士認為，對於民進黨未來改革，相信黨員都會很關注且期待賴清德會提出具體改革政見。

據了解，賴清德上週三確診後隔離，隔天則宣布將承擔大任，參選黨主席，雖然防疫政策已經放寬，不過賴清德還是審慎評估是否親自出馬；據了解，今天與他通過電話的人都說，「還是有在咳嗽」，所以就看明天早上身體是否轉好，再決定是否親自出馬辦理登記參選手續。