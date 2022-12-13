大陸近期以申報不全暫時停止台灣多項食品輸入，行政院長蘇貞昌直接開罵，「這是特別歧視台灣」，不過卻被發現，早在2020年11月，大陸就向WTO提出《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》（草案）。前立委蔡正元今（13）日在節目《頭條開講》也指出，日本政府還請人把中國的新規定翻成日語，並從去年開始就輔導廠商填報。

蔡正元提到，台灣很多鳳梨酥是冬瓜酥，陸方要求就是告訴他，「冬瓜是哪裡產的？是不是台灣本土產的？」算是合理的規定，去年中國大陸公布這個規定，這規定沒有什麼新東西，只是把歐盟的法規拿來照抄。

蔡正元強調，日本政府面對這種事情就很認真，因為中國大陸一開始出這個新規範，版本只有中文跟英文，日本政府還找一個人翻成日文，並從去年開始邀請很多廠商，告訴他們怎麼去做，「人家也沒有抱怨，也沒有問題，通過的通過，不通過的沒通過。」

蔡正元表示，台灣面對大陸新規範輕鬆多了，至少我們看得懂簡體中文，連翻譯都不用，政府單位都不用提供這個服務，你只要把廠商聚集起來輔導，或是請合格公司授課。他批評，農委會主委陳吉仲當時忙著打張善政，打得很勤勞，他有在忙農民這些事嗎，農民平常做農務就已經累死了，還要他們靜下心來去填這些表格，農委會應該派人去幫忙、去輔導。