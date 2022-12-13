國際獅子會300A2區台北市京華獅子會、東北獅子會和青少獅會響應新北市好日子愛心大平台，13日下午合力捐贈350箱「區里平安箱」給新北市社會局，由局長張錦麗代表侯友宜市長受贈。張錦麗表示，這些平安箱將提供深坑、石碇、三芝、平溪、烏來等12偏區，透過各區公所協助申請，於春節期間由當地里長提供給有急需的弱勢民眾，讓他們平安過好年。

國際獅子會300A2區第五專區主席何俊良曾於109年響應捐贈春節平安箱，這次在京華社服主委蕭羽嘉、東北社服主委張自中，以及京華第35屆會長黃麗琴和東北第58屆會長張右坪、青少獅主席王寶珠等人的號召下，再度合力捐贈。

京華會長黃麗琴表示，社會局長張錦麗是京華會第5屆會長，她則是第35屆會長，現任青少獅會主席王寶珠也是京華前會長，加上母會東北會等，因此一起攜手做公益，希望透過社會局將這些物品送到真正有需要的民眾手上。

社會局長張錦麗表示，她在求學時曾領過獅子會的獎學金，也跟著獅子會去做社會服務，因此後來就加入獅子會，立志服務他人。新北市有29個行政區，面積將近台北市的8倍大，人口也較台北市多出140萬，但預算卻較台北市少；加上城鄉差距，今年春節又長達10天，偏區有許多隔代教養或弱勢家戶，一旦發生狀況，可能生活就會成問題。

張錦麗說，新北市從105年起就辦理春節平安箱計畫，直寄送到里辦公處，由在地里長評估發放給有生活急需的家戶，以解燃眉之急。迄今已發放超過7625箱，受益逾1萬3000人次。另有平安袋方案，會放在各派出所，由警察同仁在值勤時協助發放給急需救援的民眾，也已實施多年。