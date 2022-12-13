賓士駕駛疑似與救護車競速，並沿路按喇叭要求其他車讓道。

果然又是加油加300屁孩！日前有賓士車駕駛在1處道路上狂奔，其後方還跟著1輛閃燈與響鳴笛聲的救護車，駕駛不僅不向右靠減速讓道，竟然疑似與救護車競速，拍攝的影片中還聽到，男子大喊「快點快點，要被追到了，快點」、「衝！他們(指救護車)的馬力比我們小」，而車內還有女子受到驚嚇，發出害怕的聲音，喊著「好可怕」。

日前在抖音流傳1段58秒影片，影片中拍攝者在賓士車裡面拍攝，賓士車駕駛行駛速度飛快，後面還有輛救護車閃燈與響著鳴笛聲，救護車疑似在送患者要前往醫院，沒想到該賓士車駕駛不減速網右靠，讓出車道讓救護車先行，竟然一路加速疑似在與救護車競速。

從拍攝的影片可聽見，有男子大喊「快點快點，要被追到了，快點」，該賓士車不讓道外，看到前方與對向有車輛，竟然長按喇叭要求讓道，還聽到有女子發出害怕的聲音，沒想到，竟然有人表示「不要怕、不要哭」，男子發現救護車疑似追不上，還笑了出來大喊「衝！他們(指救護車)的馬力比我們小」，影片最後女子見車子速度越來越快，不禁尖叫喊「好可怕」。

影片在網路上曝光後，網友大罵「確定不是幫忙戒護大哥至醫院」、「果然又是那種加油加300的C300屁孩」、「看你瘋多久」、「就是有那麼畜X禽X的人類」。