港交所最新披露文件顯示，股神巴菲特的波克夏海瑟威再次減持大陸電動車與電池大廠比亞迪，在8日減持132.95萬股，套現港幣2.67億元，不到四個月的時間內已套現超過港幣34億元。

港交所文件顯示，波克夏海瑟威8日減持港股比亞迪132.95萬股，每股平均價港幣201.34元，套現規模港幣2.67億元，持股量由15.07％降至14.95％。

香港經濟日報整理，巴菲特近期頻繁減持其持股，8月底以來已有六次出現減持超過1％需要披露詳細的情況。在8月24日，巴菲特減持比亞迪133萬股，套現規模約港幣3.68億元，持股量由20.04％降至19.92％。9月1日再套現港幣4.5億元，持股量由19.02％降至18.87％。

11月巴菲特大量減持比亞迪，11月1日套現港幣5.6億元，持股量由18.22％降至17.92％。8日套現港幣11.4億元，持股量由17.15％降至16.62％。17日套現港幣6.3億元，持股量由16.28％降至15.99％。