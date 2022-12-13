美國11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，核心CPI年增6%，雙雙低於前值及華爾街預期，市場對聯準會（Fed）升息2碼的越來越樂觀，10年期美債殖利率大幅回落至3.46%。美股周二（13日）3大指數大漲，道瓊工業指數漲600點，那斯達克指數漲3.6%。

截至台北時間22點30分，道瓊工業指數上漲670.34點（或1.97%），暫報34675.38點；那斯達克指數上漲408.51點（或3.67%），暫報11552.25點；標普500指上漲105.1點（或2.63%），暫報4095.66點；費城半導體指數上漲127.02點（或4.57%），暫報2906.22點。

5大科技巨頭齊漲，Meta漲逾5%，谷歌、亞馬遜漲超4%，微軟、蘋果漲逾3%；銀行類股普遍漲逾2%；半導體類股同步大漲，輝達、超微漲逾5%，艾司摩爾漲4%，聯電ADR漲逾2%，台積電ADR漲約0.7%。

美國11月CPI增速趨緩，年增7.1%，低於市場預期7.3%及前值7.7%；扣除波動較劇烈的食品和能源的核心CPI，年增6%，亦低於預期6.1%及前值6.3%。連續兩個月通膨數據均優於預期，市場對Fed放慢升息腳步的心理預期愈發濃厚，激勵美股走高。