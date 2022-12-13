台灣自行車產業就靠「它」撐了！台灣電動輔助自行車（E-bike）去年總出口量達98.72萬台，今年總出口量衝破百萬台在望！根據台灣自行車輸出業同業公會最新草本統計，今年前十月，台灣E-bike累計出口量達86萬4,418台，單月平均出口量約8.6萬台。由此推估，台灣E-bike今年出口量可望輕鬆越過百萬台歷史大關！

台灣E-bike雖因缺料影響，前十月出口幅度不如往年呈20-30％大幅度增長，不過，今年全年的出口量與出口值，仍可望雙雙續創新高！

事實上，台灣E-bike前十月出口成績呈現「量價齊揚」，出口量年增4.55％，而受惠E-bike平均出口單價提高到1,489美元，年增近13％，推升E-bike前十月總出口值達到12.87億美元，年增逾18％，表現相當亮眼。

而自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），則是台灣E-bike出口量貢獻最大的兩大自行車集團；尤其是美利達，台灣廠前十月出口量預估占了台灣E-bike整體出口量約3成。由於雙雄的E-bike營收占比逐年攀升，高單價、高毛利的E-bike，已成為雙雄營運成長的主要動能！

台灣E-bike前十月出口量達86萬4,418台，其中歐盟占了51萬5,428台，年增逾18％，目前約占台灣E-bike整體出口量近6成，也是台灣E-bike最大出口市場；而法國與義大利，前十月E-bike出口量均呈現翻倍成長！

反觀北美自由貿易區，前十月E-bike出口量23萬1,449台，年減6.84％，目前約占台灣E-bike整體出口量的27％，出口國則以美國市場為大宗。

整車廠表示，歐美市場對於高單價的休閒、運動款E-bike需求量依然存在，目前在手訂單還很滿，但受到電池、馬達、變速器等關鍵零組件供料不及影響，如Shimano、SRAM的變速器仍緊缺，尤其受到通膨、升息等因素干擾，使得原廠擴產進度緩慢，加上先前船運不順，都是導致台灣E-bike前十月出口量成長幅度不如預期的主因。

法人表示，雖然中低階自行車庫存提高，但全球自行車市場仍具有成長動能，尤其是E-Bike的成長相對更為明確，主要是歐盟國家在政府基礎建設與補貼助攻下，使得民眾騎乘意願大大提升，且E-Bike的終端售價越來越親民，預期台灣明年E-Bike的出口量、出口值還會進一步攀升。

至於台灣傳統自行車前十月出口成績，則出現「量平價揚」現象，整車出口量164.68萬台，雖然年減近1％，不過，因平均出口單價提高到逼近800美元，年增22.3％，推升前十月總出口值達到13.12億美元，年增21％，表現不俗。