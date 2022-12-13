港交所13日宣布，預計在2023年上半年開始在證券市場推行「港幣－人民幣雙櫃台模式」（雙櫃台模式）及雙櫃台莊家機制，進一步支持人民幣櫃台在香港上市、交易及結算。

港交所表示，待監管機構批准及市場準備就緒後，各項新措施的登記程序預計可於2023年上半年開始推行。在雙櫃台模式下，港交所將改良相關交易及結算安排，讓投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台及人民幣櫃台證券。

為提升人民幣櫃台的流動性及收窄兩個櫃台之間的價差，港交所將引入雙櫃台莊家機制，待相關法例經立法會通過後，從事流通量供應活動的市場莊家，在進行特定交易時可以豁免印花稅。

各項新措施亦將為後續大陸投資者通過港股通交易以人民幣定價的證券，做好前期準備工作。

港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，推出雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制，將有助吸引更多雙櫃台證券在香港上市，與現有的中國產品發揮良好的協同效應。港交所致力於積極推動人民幣國際化進程和不斷提升香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。現行的上市、交易、結算及交收安排亦將大致適用於雙櫃台模式下的人民幣櫃台證券。港交所將適時公布雙櫃台模式的實施日期，以及符合納入莊家機制的合資格雙櫃台證券名單。