大陸近日再禁台灣秋刀魚、午仔魚及酒品等產品進口，對此總統蔡英文9日在臉書上表示，「中國大陸再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國大陸受到阻礙」。對此，財經專家黃世聰12日就表示，「過去一年以來的時間，民進黨在玩公投、選舉，都沒在注意這件事，所以讓很多農民等於是一個頭兩個大」，引發討論。

黃世聰12日在網路節目《關鍵時刻》中表示，對於中國大陸近日再禁台灣水產品，農委會主委陳吉仲說不排除跟WTO申訴，黃世聰質疑，「那問題是方案在哪？至少要在第一個時間點拿出相關對策，民眾才會覺得有所準備」，黃世聰更猛轟，「但過去一年以來的時間，民進黨在玩公投、選舉之類的，政府都把目光焦點放在選舉上面，都沒在注意這件事，所以讓很多農民等於是一個頭兩個大」。

同時黃世聰也指出，現在民進黨政府有一個不好的狀況，就是「好像沒有那麼重視專業」，他更點出漁業署長張致盛的背景是中興大學園藝博士畢業，這讓黃世聰也直呼，「漁業署長的出身應該是要懂漁業的，至少要有漁業相關的經驗，結果被發現是園藝博士畢業，所以會讓人覺得在他過去的作為裡面，跟漁業好像也沒有太多相關的狀況」，最後黃世聰更提到，「在做的好的時候，不會有人檢討，但現在出了問題，沒辦法解決，大家就會把過錯怪到他的頭上」。