在美國快速且大幅的升息衝擊下，今年債券價格大幅修正，目前已經明顯折價，債券投資買點浮現！法人表示，由於短年期非投資級對利率低敏感度、高殖利率與基本面佳等，因此，在「三高」金融環境下，短期非投資債是追求收益首選。路博邁美國短年期非投資等級債券基金經理人鄭吉良表示，儘管美國通膨已有觸頂跡象，但聯準會尚不會立即啟動降息，預期「三高」環境─高通膨、高利率與高波動，還會持續一段期間。

鄭吉良表示，短年期非投資等級債券，不論是利率與信用風險都相對低，再加上波動度近似投資等級債，抗震效果佳以及殖利率處於相對高水位，因此，該標的是三高環境下可顧收益以及抗波動。短年期非投資等級的債券年期雖短，但殖利率卻極有吸引力，相較過去10年平均約4.89％，目前殖利率達8.4％。

鄭吉良表示，短年期非投資等級債券因為距到期日近，除了投資掌握度更高外，利率敏感度也較低，即使面對市場擾動，價格走勢也能相對平穩，短年期非投資等級債券的波動度甚至可以遠低於整體非投資等級債券。

據過去資料顯示，短年期非投資等級債券的長期表現相對穩健，自2007年指數成立以來，短年期非投資等級債券僅發生過三次單年度負報酬，分別是2008年，2015年以及今年。且指數從未連續兩年負報酬，並在報酬翻正後的上漲動能常相對強勁，長期投資人並不太需要擔心進場時間點。

至於非投資等級債的違約率問題，鄭吉良表示，未來2年非投資等級債到期量只占7％占比低，若再精選標的且分散投資，預期違約率是並不高，約在1.5％~2.5％左右。此外，路博邁美國短年期非投資等級債券基金是國內少數以短年期為主的非投資級債基金，將委由路博邁集團旗下非投資級債券團隊操盤，該團隊擁有豐富資歷，是業界最大非投資級債團隊之一，並創下自短年期非投資等級債券策略成立至今，零違約率紀錄的傲人成績。

未來投資布局上，鄭吉良表示，除聚焦美國外，並會採取主動配置，以由下而上的紮實信用分析來降低潛在風險。投資組合除了聚焦BB及B級債券，也會擇優布局CCC級；債券平均存續期為2.8年。產業配置上，也會側重相對不受通膨影響，以及長期營業收入穩健的類別。