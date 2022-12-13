總獎金50萬美元（約1549萬台幣）的「2022緯創女子公開賽」於12月14到17日將在楊梅揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行，96位中、外職業選手和6名業餘球員同場競逐，職業冠軍獎金高達10萬美元（約310萬台幣），這是今年TLPGA台巡賽總獎金及冠軍獎金最高的一場賽事，也是今年唯一進行四回合的台巡女子賽。

今年參賽的台灣與國外好手如雲，包括台灣旅美女將徐薇淩、錢珮芸、李旻、侯羽桑、彭婕、程思嘉及侯羽薔、黃靖、安禾佑及陳宇茹，還有旅日好手蔡佩穎、姚宣榆，加上2020年冠軍石澄璇及今年台巡賽兩冠后洪玉霖、李欣，還有劉嬿及新秀張雅淳等，囊括了台灣所有一流好手。

在LPGA的台灣好手中，徐薇淩今年在LPGA美巡賽獎金排名第78，是排名最好的女將，錢珮芸排名第84、李旻排名第132，還有今年3月贏得日巡賽首勝的旅日好手蔡佩穎，今年日巡賽總獎金排名第38，姚宣榆則在日次巡總獎金排名第8，以及台巡賽目前獎金排名暫居第1的李欣與排名第4的洪玉霖，都是有望搶冠的選手。

本賽由TLPGA主辦，冠名贊助為緯創資通股份有限公司，是連續第3年冠名贊助，另也獲立錡科技公司丶奇鋐科技公司丶科嘉國際公司與群光電子公司協力贊助。本站是TLPGA台巡賽今年第13場公開賽，今年TLPGA台巡賽共有15場公開賽與4場傳承賽。

13日開賽記者會上，緯創資通公司董事長林憲銘指出，公司為了協助接軌國際高壇以及為台灣女子職業高爾夫運動貢獻一點心力，此次是第2屆冠名贊助，而TLPGA理事長劉依貞也是第二次擔任，今年更有數家協力廠商加入贊助，未來一定會繼續舉辦這項賽事，並且希望能把總獎金提高至100萬美元，把比賽拉高到世界級的境界，吸引更多的國際頂尖好手來台參賽、增加比賽強度。

林憲銘也提到，風大是揚昇球場的標準特色，考驗眾家選手的耐心與球技，「多次多時的練習就為了場上的1桿，是選手們必經的歷程，在必要時打出經典的1桿就值得了！」他也勉勵參賽女將們比實力以外，也要比風度。

2020年緯創公開賽冠車石澄璇代表選手致詞。（TLPGA提供）