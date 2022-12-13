美國聯準會（Fed）大舉升息使得今年全球併購活動急速萎縮，專家預期明年併購交易可望回溫。

根據Refinitiv數據顯示，今年迄今全球併購活動交易額約達3.39兆美元，較2021年同期的5.3兆美元大減36％。且今年所有產業的併購活動皆見萎縮。

聯準會為了抑制頑固的通膨激進升息，試圖降低市場對商品與服務的需求，但卻衝擊企業獲利。在此同時，較高的借款成本加重買家負擔，澆息收購意願。預期企業獲利下滑、借款成本上揚，與高利率可能引發經濟衰退，皆衝擊併購交易。

市場預期明年的併購活動可望回穩，原因包括聯準會進入升息循環末期，大部分的企業估值降低，以小型股為主的羅素2000指數目前本益比僅有17倍，低於年初時的逾21倍。還有此時企業和私募基金買家手邊銀彈充足，能出手買下優質標的。

Citizens資本市場分析師鄧斯坦（Dave Dustan）預測，明年的併購案交易額將低於2021年的水準，不過將比今年高或是持平。換言之，明年的交易額預估在3兆至逾5兆美元之間，但站上區間高端的可能性較低。

分析師基於經濟狀況所做的企業獲利預測，將決定明年併購活動的反彈程度。分析師若預期企業獲利回升，或是獲利降幅縮小，都將增添買家的信心。

如果利率與獲利回歸穩定，新收購案的買家將以私募基金占大宗。Citizens預測，私募基金手上的現金約達1.8兆美元，高於2021年的1.4兆美元。近期的私募基金收購案例有Thoma Bravo以現金80億美元，收購軟體公司Coupa。

除了私募基金，企業此時也是現金滿滿。大型企業現金充足，且信譽比小型企業更佳，也能隨時進場收購。

企業買家更有可能是想藉由收購提升成長的大型企業。美國製藥大廠安進（Amgen）日前斥資278億美元收購生技公司Horizon Therapeutics，即是一例。