白俄羅斯軍方在星期二宣布進行快速戰備演習，將部隊在短時間調到指定區域，並在兩條主要河流上，架起簡便橋樑，意圖不明。

莫斯科時報(the Moscow times)報導，白俄羅斯國防部在電報網(Telegram )上表示「這場演習是依據在白俄羅斯總統的指示而舉行。」

對於演習的說明非常簡短，沒有透露整個演習需要多長時間，需要移動多少部隊，以及是哪些類型的部隊。只提到工兵會在別列津納河(Berezina River)和內曼河(Neman river)上進行架橋的訓練。

聲明沒有對鄰國烏克蘭表示任何態度，這令烏克蘭頗為提防，因為白俄羅斯是莫斯科的親密盟友，今年2月，白俄羅斯允許俄羅斯軍隊進入，將其領土用作入侵烏克蘭的集結地，當時口口聲聲僅是演習，結果在2月24日戰爭爆發，從白俄羅斯借道的俄軍直衝基輔周邊，是烏克蘭最危急的時刻。

波蘭軍事分析師康拉德•穆茲卡 (Konrad Muzyka)表示：「白俄羅斯顯然有所圖謀，

問題是我們不清楚他們倒底想做什麼，在什麼時候發動他們的計畫。」