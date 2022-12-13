台北市第3選區立委補選藍綠鏖戰，最新TVBS民調顯示，國民黨王鴻薇支持度領先民進黨吳怡農8個百分點。媒體人朱凱翔13日在《頭條開講》節目指出，據民進黨的朋友透露，吳怡農團隊如當初陳時中選台北市長，黨中央又再次插不上手，陪吳怡農玩壯闊台灣的這群人形成一個同溫層小宇宙，將吳怡農奉為抗中保台救世主，建立起一些不切實際的想像跟無法落實的主張。但王鴻薇畢竟有落跑參選的爭議，領先到8個百分點差距其實已經蠻不容易了。

「我聽我民進黨的朋友講說，其實現在吳怡農這邊，黨中央也插不上手，又再一次聲稱黨中央插不上手，我也不知道真的假的。」朱凱翔表示，這一兩年跟吳怡農玩壯闊台灣的這一群人，這群人他們也有自己的一個小宇宙，在這個小宇宙裡面，吳怡農就是那個高盛經驗，放棄美國籍跟高管經驗，回台灣當特戰下士這樣一個抗中保台的救世主，這樣子的英雄人物，他們就圍繞著他，建立起一些不切實際的想像跟無法落實的主張。

朱凱翔說，到了選舉的時候，他們要把這些東西不斷地講，於是就有松山機場，(批)黑道、砲打司令部，再來講到國防政策等等。

「回來講王鴻薇跟吳怡農，8%的差距，昨天民調出來的時候，很多朋友說怎麼只差8％，吳怡農選成這樣子才差8％？」朱凱翔指出，不要忘了2020年蔣萬安也贏才6個百分點而已，而王鴻薇現在贏到8個百分點。特別是王鴻薇現在畢竟，即便她不斷地跟大家道歉，說確實有不得已的難處，可是也是有民眾對於她剛剛選上議員(就選立委)，這些事情是有一些微詞的，即便這樣子還是能夠拉到8個百分點的差距，其實已經算是蠻不容易的了。