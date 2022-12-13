台積電前往美、日設廠成為最近熱門話題，國內的分析機構對明年的科技業景氣也不太看好，評估多半是晶圓產業的寒冬。知名半導體分析師陸行之13日在全球投資趨勢論壇指出，他認為半導體產業將度過最冷的時刻，並稱接下來台灣最需要注意的，其實是中國將擴充成熟製程。

據《太報》報導，陸行之指出，美國憑藉技術管制與地緣政治，讓台積電跟員工紛紛移民美國。他引用美國退將說法，台積電固然是台灣的「矽盾」，在某種程度下可以保護台灣，但從戰爭開始的那刻起，這個矽盾就消失了。另外中國無論以什麼方式拿下台灣，那美國就會把台灣當成中國的一部分，卡住設備不給台積電，那台積電某種程度上也算是廢了。

對於台積電的走勢，陸行之分析，與今年逐季往下相反，明年會逐季上升，半導體產業目前最糟的情況已經度過了，假如烏俄戰爭告一段落，那半導體就可以走出衰退週期。他也提醒投資人，台積電說的東西看看就好，如果台積電說相當看好，連烏雲都沒有，反而需要當心了。

陸行之提醒，中美正在打晶片戰爭，美國自然會把日本、韓國拉到同一陣線做管制，這10年到20年，中國會自己開發設備和材料。中國半導體業者近期蓋新廠的時候，就會以擴充成熟製程為目標，台灣後續要考量的是，我們的成熟製程會不會受到衝擊，這是台灣成熟製程半導體廠非常需要擔心的事。