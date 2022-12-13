中國大陸無預警禁止我國多項食品、水產品進口，現在傳出佳德鳳梨酥被要求補件詳細配方比例，因此放棄補件。佳德12日發聲明喊「始於台灣，深耕台灣」，引來不同意見網友熱議，13日就有大批民眾前往門市購買鳳梨酥力挺店家。對此，前立委沈富雄13日表示「如果這是真的，我們全體民眾都去支援佳德，讓佳德聲討中國大陸的不合理」，引發討論。

沈富雄13日在網路節目《少康戰情室》中指出，如果中國大陸要知道佳德的處方跟秘密，「如果這是真的，再講一次，我們全體都去支援你，通通支援，讓你聲討中國大陸的不合理；但如果沒有這回事，那我們就消除了這個疑慮」，沈富雄也提及，「如果中國大陸整我們，是政治目的的話，我們再怎麼反應都沒用，他政治目的不能說沒有，但就是說有多有少」。

食藥署長吳秀梅13日也證實，大陸確實要求廠商必須提交產品配方與比例，而這也是國內許多廠商打退堂鼓的主因之一。所以沈富雄最後也對農委會和陸委會呼籲，「現在我們有很多廠商，本來通不過的，現在過了，而我們的農委會和陸委會有責任，在很短時間內，要這些『不過變成過的』來報告，到底是補了什麼、修正了什麼，由不過變成過，給民眾一個交代，雖然這個不能一勞永逸地解決兩岸的問題，但總是要把事情釐清」。