新北歡樂耶誕城近日舉辦巨星演唱會，吸引不少民眾參加。不過有一名男網友分享，自己花錢找了1日女友一起去看告五人，沒想到見面時對方竟然牽著一個小女孩，而且女童全程不是喊累想回家就是一直要尿尿、大便，最後害他連告五人都沒聽到就回家了，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，因為找不到女生手牽手去耶誕城，於是他上網找了1日女友約好一起去看告五人。當天他提早10分鐘抵達會合地點，沒想到女方到場時卻牽著小女孩，雖然女方聲稱只是姪女，但小女孩全程都對著她喊媽媽，「到現在我都記得當下那錯愕跟傻眼的心情」。

原PO透露，後來他們3人一起逛耶誕城，畢竟錢都已經花了只好認命，結果女童不是喊累想回家就是一直要尿尿拉屎，「一點浪漫戀愛的感覺都沒有」。原PO感嘆，雖然他同情女方24歲就當單親媽媽，但從沒逛過耶誕城的他好不容易從台東到台北生活，願望之一就是跟漂亮妹子一起浪漫逛耶誕城，花錢實現結果卻是如此，「最後連告五人都沒聽到，因為這小孩說肚子痛要大便」。

對此，許多人紛紛回應，「這算一種詐騙嗎？」、「想必你一生都不會忘記」、「真的很雖小，打壞了一天的心情，給你拍拍」、「笑死，去網站客訴啊哈哈哈哈哈」。