《如夢之夢》施展劇場魔法，演出長達8小時，帶觀眾穿梭時空，也走進角色生命狀態相互交織的世界裡，觀眾坐在特殊的舞台看戲，演員就在周圍走動。（鄧博仁攝）

導演賴聲川表示，《如夢之夢》展現了台灣的劇場規模。（鄧博仁攝）

表演工作坊作品《如夢之夢》再重現，眾多資深台灣演員參與。左起為演員蕭艾、導演賴聲川、演員屈中恆。（鄧博仁攝）

打破劇場常規限制，觀眾坐在舞台的正中央看戲，演員在周圍360度走動和表演，導演賴聲川劇場作品《如夢之夢》，施展劇場魔法，演出長達8小時，帶觀眾穿梭時空，也走進角色生命狀態相互交織的世界裡，過去演出時經常一票難求，如今將於12月下旬在台重演。

賴聲川表示，「這齣戲去到世界那麼多地方，總算又能重返台北，這部作品可讓大家看見台灣劇場的規模走到什麼程度。」賴聲川表示，他在創作時，大綱架構也比一般戲還要長，一般劇本大綱大約3、4頁，他寫了29頁，「原本預定演出的時間是12小時，後來考量觀眾散場的交通方式，變成8小時。」

《如夢之夢》整部作品從一句台詞開始：「在一個故事裡，有人做了一個夢；在那個夢裡，有人說了一個故事。」最初於2000年在美國加州柏克萊大學以英語演出，當時是3個半小時的版本，同年在台北藝術大學的首演正式版，長度則達8小時。

問世22年來，曾到過新加坡、香港、北京、上海、深圳等地演出，在大陸劇場界蔚為標竿作品，除了特別的結構和引人入勝的內容，還有明星胡歌、李宇春等人曾參與演出，戲熱演之外，討論度也高。上一次在台灣演出是2013年。

《如夢之夢》裡的時空，從民初到現代，地理空間則從台北、巴黎、上海、北京到諾曼第。人物包括剛從醫學院畢業的醫生、住在巴黎的寂寞女人、獨居上海的老太太、老太太年輕時所遇見的法國外交官等。

賴聲川表示，這次在台灣演出，原本有些段落沒有音樂，也試著加入現場演奏的音樂，讓戲更有生命力。這不是賴聲川唯一一部超長時數的劇場作品，還有另外一部近年在上海演出的《曾經如是》，長度為5小時，賴聲川表示，這部可說是《如夢之夢》的姊妹作，未來希望也能在台上演。

演出將於12月27日、29日，2023年的1月2日、4日至7日，在台北國家戲劇院登場。