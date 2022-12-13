新華社13日消息，大陸國務院副總理孫春蘭13日到北京市調研指導疫情防控工作，她強調，要深實施好「二十條」和「新十條」，加強統籌、轉變觀念，把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來，工作目標是保健康、防重症，確保防控措施調整轉段平穩有序，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。中國有舉國體制的優勢，一定能平穩渡過疫情高峰。

報導稱，孫春蘭轉達總書記習近平對首都人民的關心問候，看望慰問奮戰在抗疫一線的醫務人員和社區工作者，考察北京朝陽醫院、首都兒科研究所、清華大學附屬垂楊柳醫院、連鎖藥房、建國門社區衛生服務中心，實地了解發熱門診設置、就診轉診流程、分級診療運行、亞定點醫院建設、藥品儲備供應等情況。

當前，北京市新增感染者處於快速增長期，但絕大多數為無症狀感染者和輕型病例，目前在院重症危重症患者50例，多有基礎性疾病。

孫春蘭強調，中共中央、大陸國務院對北京疫情防控高度重視，當務之急是支持北京保障好群眾的就醫用藥。

目前北京市有303家發熱門診，要優化流程，同時擴容醫療資源，加快在方艙醫院設置發熱門診，所有發熱門診都增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患者等候時間。

要強化分級診療，發揮社區醫療衛生機構、互聯網醫院作用。社區要從風險人員管控轉到醫療救治服務，做好健康調查、送藥上門、心理疏導。

要加強老年人、兒童、有基礎性疾病患者、孕產婦、血液透析患者等脆弱群體的保護，不管新冠還是普通患者，醫療機構都要接診治療。

孫春蘭表示，目前藥品和檢測試劑正在加緊生產、供應，總體可滿足需求，有關部門已成立專班每日調度，北京市要精細化投放，發揮線上線下市場作用，保障終端配送效率，提高可及性。北京市委市政府正在下大力氣加快解決群眾就醫用藥問題，中國有舉國體制的優勢，一定能平穩渡過疫情高峰。