男子不慎追撞前車，他見對方駕駛氣噗噗下車理論，沒想到該駕駛的車子竟然先跑了。

車都看不下去！有名駕駛行經高雄市鳳山區建國路二段上，快接近與鳳松路口時，右前方1輛銀色休旅車閃著燈要左切，但道路的虛線已變成雙白線，駕駛趕緊按喇叭示警，仍不慎追撞休旅車，沒想到，休旅車駕駛「氣噗噗」下車要理論，但車子竟自己往前移動，嚇得休旅車駕駛趕緊衝上車將車停好。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段影片，影片中駕駛開著車行駛在高雄市鳳山區建國路二段，當他在靠近與鳳松路口前先切往左線道，豈料，右前方1輛休旅車閃著左轉燈要切入左線道，但因快接近路口，原本道路上的虛線變成雙白線，駕駛急按喇叭示警，突然間休旅車降速，導致駕駛追撞休旅車。

休旅車駕駛被撞氣匆匆的下車要理論，但不明原因車子竟然開始往前移動，休旅車駕駛趕緊衝上車將車停妥後，再回頭理論；而追撞的原PO也在貼文寫下「在這裡的第一篇文就獻給你了，車禍就好好處理就好了，為什麼要出言恐嚇呢？為什麼要拍打車窗？為什麼要狂拉車門把手？你這樣我真的心生畏懼...」。

網友一見影片，紛紛留言表示「移車了，這樣算破壞事故現場嗎？」、「雙白線不可變換車道，不是嗎？」、「下車輸贏結果車子先跑了」、「連車子都看不下去」、「要打P檔才能下車啊」、「他的車都看不下去，棄他而去了」、「車跑了，我笑了」、「連車都覺得丟臉想跑了」。

不過也有網友認為「說真的是對方錯比較多，但是你也可以讓一下就好」、「其實你讓一下，不會掉一層皮」、「讓一下就好，不讓兩個後續都麻煩」、「人家方向燈也打很久了！只是你切比較快而已！半斤八兩！」、「你這樣有比較贏嗎？浪費時間而已」。